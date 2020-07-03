Хави согласился возглавить «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд», станет главным тренером каталонского клуба.

Об этом проинформировал журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в Twitter. Согласно его словам, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу предложил экс-игроку клуба возглавить команду, при этом он получил одобрение игроков по его кандидатуре. Хави принял приглашение.

На сегодняшний момент каталонский клуб возглавляет Кике Сетьен, однако в скором времени он может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов и конфликтов в команде.

Ранее сообщалось, что Зидан отреагировал на вероятный уход Месси из «Барселоны».