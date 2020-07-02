Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может предстать перед французским судом по делу о шантаже. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, местная прокуратура потребовала, чтобы 32-летний футболист «королевского» клуба предстал перед правосудием за соучастие в подстрекательстве над экс-хавбеком московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

Напомним, что в 2015 году Бензема выступал в качестве посредника между шантажистами, которые пообещали опубликовать в сети видео интимного характера с участием Вальбуэна, и просил, чтобы футболист выплатил злоумышленникам требуемую сумму денег.

После случившегося Бензема был отстранен от участия в матчах национальной сборной.

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