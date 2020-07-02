Бывший главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев оценил шансы «Спартака» на выход в финал Кубка России. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, подопечным Доменико Тедеско предстоит трудный матч против петербургского «Зенита», который обладает более качественными исполнителями и будет играть полуфинальный матч на родном стадионе.

Тем не менее, Аленичев считает, что у красно-белых есть шансы на выход в финал.

«Для этого необходимо выложиться по полной — за себя, за тренера, за всех болельщиков. Умереть на поле, чтобы спасти сезон!» — заявил экс-спартаковец.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о своем пребывании в стане сине-бело-голубых.