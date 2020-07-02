Кержаков объяснил феномен голевых передач Дзюбы
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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков объяснил феномен голевых передач форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, габариты 31-летнего футболиста позволяют ему оказываться сильнее оппонентов в верховой борьбе и скидывать мяч партнеру в свободную зону, где они способны решить исход эпизода, тем самым принеся очередной ассистентский балл на счет Дзюбы.
Кержаков отметил, что россиянин хорош в подыгрыше, что позволяет сине-бело-голубым добиваться нужного результата.
Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о своем пребывании в стане сине-бело-голубых.