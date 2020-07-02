Кержаков объяснил феномен голевых передач Дзюбы

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков объяснил феномен голевых передач форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, габариты 31-летнего футболиста позволяют ему оказываться сильнее оппонентов в верховой борьбе и скидывать мяч партнеру в свободную зону, где они способны решить исход эпизода, тем самым принеся очередной ассистентский балл на счет Дзюбы.

Кержаков отметил, что россиянин хорош в подыгрыше, что позволяет сине-бело-голубым добиваться нужного результата.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о своем пребывании в стане сине-бело-голубых.