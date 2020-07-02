Финал Кубка Дании был остановлен из-за нарушения социальной дистанции

Финальный матч Кубка Дании по футболу между клубами «Ольборог» и «Сённерйюск» был приостановлен из-за того, что некоторые болельщики не соблюдали социальную дистанцию, сообщает ТАСС.

Поединок был остановлен на 30-й минуте, когда арбитр Йорген Бурхардт заметил, что болельщики «Ольборга» не соблюдают правило социальной дистанции. Пауза затянулась на 15 минут, и некоторые фанаты были выведены со стадиона.

Встреча завершилась победой «Сённерйюска» со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал».