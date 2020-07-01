Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в лондонском дерби

«Вест Хэм Юнайтед» вырвал победу у «Челси» в лондонском дерби в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе при пустых трибунах, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Томаш Соучек, Майкл Антонио и Андрей Ярмоленко. У гостей дубль оформил Виллиан.

После 32-х туров «Челси» (54 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче «синие» примут «Уотфорд».

«Вест Хэм» (30) располагается на 16-й строчке. В 33-м туре команда на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» разгромил «Норвич Сити».

Англия. Премьер-лига. 32-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) – «Челси» (Лондон) – 3:2

Голы: 0:1 – Виллиан, 42 (пенальти); 1:1 – Соучек, 45+2; 2:1 — Антонио, 51; 2:2 — Виллиан, 72; 3:2 — Ярмоленко, 90+1.