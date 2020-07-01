Червиченко считает, что «Спартаку» не надо продлевать контракт с Тедеско

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «красно-белым» не надо продлевать контракт с Доменико Тедеско, передает «Спорт день за днем».

Соглашение специалиста истекает летом 2021 года.

«На мой взгляд, категорически не стоит начинать переговоры с Тедеско о новом контракте. Нет ничего, что бы говорило в пользу того, что это именно тот тренер, который нужен «Спартаку». Я считаю, что Парфенов — идеальный вариант для команды. Он дает стабильный результат с екатеринбургским «Уралом». Он знает, что такое спартаковский дух. Все то, чего требуют болельщики», — сказал Червиченко.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» интересуется футболистом румынского «Германштадта» Габриэлем Дебелюхом.