Российский футбольный союз (РФС) раскрыл доходы клубов, которые выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), передает «РБ-Бизнес».

Интересно, что данные РФС отличаются от данных самих клубов.

По своей собственной отчетности, выручка петербургского «Зенита» составила 11,3 млрд рублей. При этом совокупные поступления (не все из них зафиксированы в качестве выручки) — 15,68 млрд рублей. Согласно отчетности РФС, «сине-бело-голубые» за 2019 год заработали 17,5 млрд рублей.

«Локомотив», который расположился на втором месте по доходам, по своим собственным данным заработал суммарно чуть менее 8,5 млрд рублей. В отчетности РФС доходы клуба составляют 9,25 млрд рублей.

Официальный представитель Российского футбольного союза Кирилл Мельников рассказал о том, что разница подсчетов возникла из-за того, что в отличие от собственных отчетностей РФС не обязывала клубы отчитываться по Российским стандартам бухгалтерского учета РСБУ.

Ранее в РФС рассказали о ситуации с коронавирусом в «Оренбурге».