Стали известны составы на матч «Сочи» — «Динамо»
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«Сочи» и московское «Динамо» объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.
Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Скопинцев, Шунич, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Рауш, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Евгеньев, Соснин, Карапузов, Школик, Данилин, Хильемарк, Комличенко, Филипп.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.