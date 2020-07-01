«Оренбург» не сыграет второй матч подряд из-за вспышки коронавируса в клубе

«Оренбург» не сможет принять матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала», сообщается на официальном сайте турнира.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по региону не согласовало проведение встречи.

«Оренбург» сообщил Российской премьер-лиги (РПЛ), что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал «Урал», что игра не состоится», — говорится в сообщении.

Встреча между клубами должна была пройти 1 июля на стадионе «Газовик».

Ранее «Оренбург» не смог сыграть с «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России из-за вспышки коронавируса в клубе.