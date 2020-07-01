«Сельта» продлила аренду Смолова
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«Сельта» продлила аренду нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова до фактического окончания сезона, сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что за команду также продолжат выступать арендованные футболисты Рафинья, Пап Дьоп, Филип Брадарич и Джейсон Мурильо.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Смолов принял участие в 12 матчах, в которых забил два мяча.
«Сельта» после 33 туров занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 34 очка. Последний тур клубы Примеры проведут 19 июля.