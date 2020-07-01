«Сельта» продлила аренду Смолова

«Сельта» продлила аренду нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова до фактического окончания сезона, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что за команду также продолжат выступать арендованные футболисты Рафинья, Пап Дьоп, Филип Брадарич и Джейсон Мурильо.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Смолов принял участие в 12 матчах, в которых забил два мяча.

«Сельта» после 33 туров занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 34 очка. Последний тур клубы Примеры проведут 19 июля.

Ранее «Сельта» Смолова разгромно уступила «Мальорке».