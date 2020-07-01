Тренер Конора дал прогноз на бой против Усмана
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Тренер иралндского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора Джон Кавана дал прогноз на бой против Камару Усмана, который может состояться в ближайшем будущем. Об этом сообщает MMA News.
По его мнению, 31-летний бывший экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) окажется сильнее Усмана, так как в случае повышенной мотивации Макгрегор способен победить любого представителя полусреднего дивизиона.
Напомним, что Конор объявил о завершении профессиональной карьеры.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри заявил, что страдает от проявлений расизма из-за своего цыганского происхождения.