Тренер Конора дал прогноз на бой против Усмана

Тренер иралндского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора Джон Кавана дал прогноз на бой против Камару Усмана, который может состояться в ближайшем будущем. Об этом сообщает MMA News.

По его мнению, 31-летний бывший экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) окажется сильнее Усмана, так как в случае повышенной мотивации Макгрегор способен победить любого представителя полусреднего дивизиона.

Напомним, что Конор объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри заявил, что страдает от проявлений расизма из-за своего цыганского происхождения.