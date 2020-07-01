Юбилейный гол Месси не помог «Барселоне» переиграть «Атлетико»

В матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

В составе хозяев гол на свой лицевой счет оформил аргентинский нападающий Лионель Месси, забивший свой 700-й мяч в профессиональной карьере. Также автогол записал испанец Диего Коста.

У гостей дважды поразил ворота оппонентов Сауль.

После этой игры подопечные Кике Сетьена набрали 70 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблицы Примеры.

«Атлетико» с 59-ю баллами занимает третье место Ла Лиги.

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