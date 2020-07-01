Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Дженоа»
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В матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Дженоа» оказалась слабее туринского «Ювентуса».
Встреча прошла в Генуе на стадионе »Луиджи Феррарис» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.
В составе победителей забитыми мячами отметились португальский форвард Криштиану Роналду, аргентинский хавбек Пауло Дибала, а также бразилец Дуглас Коста.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Андреа Пинамонти.
После этой победы подопечные Маурицио Сарри набрали 72 очка и закрепились на первой позиции в турнирной таблице Серии А.
Ранее сообщалось, что арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление спартаковца Романа Зобнина в матче против московского ЦСКА.