«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» в матче АПЛ

В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион».

Встреча прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мэйсон Гринвуд и португальский полузащитник Бруно Фернандеш, оформивший на свой лицевой счет дубль.

После этой победы подопечные норвежского специалиста Оле-Гуннара Сульшера набрали 52 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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