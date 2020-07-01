«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» в матче АПЛ
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В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион».
Встреча прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.
В составе победителей забитыми мячами отметились Мэйсон Гринвуд и португальский полузащитник Бруно Фернандеш, оформивший на свой лицевой счет дубль.
После этой победы подопечные норвежского специалиста Оле-Гуннара Сульшера набрали 52 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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