Гончаренко: вчера мы играли в баскетбол

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча против столичного «Спартака», передает «Матч ТВ».

Красно-синие победили со счетом 2:0.

«Мы понимали, как действует «Спартак» в начале атак. Важно было лишить их быстрых атак, надо было это устранить. Мы хорошо и правильно оборонялись. Надо признать, что над нами довлел результат, ведь мы давно не выигрывали.Вчера сыграли в баскетбол. Тренеры старой закалки практиковали это раньше за день до матча, а также в день игры», — сказал Гончаренко.



Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).