Умер Александр Кабанов
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Умер двукратный олимпийский чемпион по водному поло Александр Кабанов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России..
Ему было 72 года.
Также Кабанов выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы. Был двукратным обладателем Кубка мира и Универсиады.
С 2016 года Кабанов тренировал клуб «Кинеф - Сургутнефтегаз», который неизменно становился чемпионом России среди женщин. В 2001 году Кабанов был включен в Международный зал славы по водным видам спорта.
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