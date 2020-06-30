Умер Александр Кабанов

Умер двукратный олимпийский чемпион по водному поло Александр Кабанов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России..

Ему было 72 года.

Также Кабанов выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы. Был двукратным обладателем Кубка мира и Универсиады.



С 2016 года Кабанов тренировал клуб «Кинеф - Сургутнефтегаз», который неизменно становился чемпионом России среди женщин. В 2001 году Кабанов был включен в Международный зал славы по водным видам спорта.



Ранее умер Илия Петкович.