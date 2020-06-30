Футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «сине-бело-голубых».

29 июня в интернете появилось видео, на котором заснят сидящий в ресторане игрок.

«Повторив непрофессиональный проступок, Азмун вынудил клуб оштрафовать его во второй раз. После серьезного разговора Сердар Азмун извинился перед всей командой. Весь «Зенит» традиционно прошел тесты накануне матча. Все здоровы. Команда продолжает готовиться к игре с «Тамбовом», — сообщила пресс-служба команды.

Напомним, иранец уже нарушал правила социального дистанцирования. Он сфотографировался с игроком самарских «Крыльев Советов» Сафа Хади.

Ранее сообщалось о том, что итальянская «Фиорентина» готова включить Джованни Симеоне в сделку по игроку петербургского «Зенита» Сердару Азмуну.