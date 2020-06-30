«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе «железнодорожников» отличился Алексей Миранчук. За самарский клуб точным ударом отметился Деян Радонич.
В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает второе место, набрав 48 очков. Подопечные Андрея Талалаева расположились на 15 строчке, имея в активе 23 балла.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Гильерме получил травму икроножной мышцы в матче против «Крыльев Советов».