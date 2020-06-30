Экс-игрок «Спартака» Гаврилов поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча красно-белых против столичного ЦСКА, передает «Чемпионат.com».

Поединок состоится 30 июня.

«После таких невыразительных игр у ЦСКА и «Спартака» я не берусь кого-то считать фаворитом. Если они сегодня забьют по мячу, это будет уже хорошо. Атмосфера дерби всегда зависит от зрителей. Сегодня она не та, поскольку их немного. Но тем не менее результат будет зависеть от самих исполнителей», — сказал Гаврилов.

Ранее Газзаев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак».