Алексей Миранчук может стать футболистом «Милана»

Футболист московского «Локомотива» Алексей Миранчук может стать игроком итальянского «Милана», сообщает Sky Sport Italia.

«Красно-черные» хотели приобрести игрока зимой, но отказались от данной идеи, сделав выбор в пользу других футболистов. В «Милане» считают, что россиянин является подходящим игроком для клуба.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Миранчук провел 21 матч, забив восемь мячей.



Ранее «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» в матче РПЛ.