Стали известны составы на матч «Локомотив» — «Крылья Советов»
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Крылья Советов».
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Идову, Чорлука, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал. Миранчук, Эдер.
«Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Глушенков, Радонич.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев поделился мнением о новом главном тренере «железнодорожников» Марко Николиче.