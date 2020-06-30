Селюк: Гончаренко хорошо работается с детишками

Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко раскритиковал наставника московского ЦСКА Виктора Гончаренко, передает Sport24.

«Гончаренко — конфликтный человек, поэтому ему хорошо работается с детишками, которые смотрят на него с открытым ртом. Он до сих пор бегает и жалуется в клуб на Седрика Гогуа. Хотя, если ты главный тренер, то не лучше решить вопрос самому? Зачем ты жалуешься? Ты же падаешь перед глазами футболистов. Чего ты жалуешься руководству клуба, мол, проведите с ним беседу. Что это за клоунада?» — сказал Селюк.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие занимают пятое место, набрав 37 очков.

Ранее Гончаренко рассказал об атмосфере в ЦСКА перед дерби с московским «Спартаком».