В «Спартаке» рассказали о ситуации с задержанием фанатов

Пресс-служба московского «Спартака» высказалась о ситуации с задержанием болельщиков команды.

Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» болельщики красно-белых перекрыли проезжую часть, устроили файер-шоу и развернули баннеры перед автобусом с футболистами. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, дело возбуждено по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

В клубе заявили, что задержания стали неприятным сюрпризом для «Спартака». Представитель пресс-службы отметил, что команда ценит поддержку болельщиков и просит отпустить поклонников красно-белых.

«Кроме того, на рабочем уровне руководство «Спартака» ведет диалог с МВД по вопросам взаимодействия с болельщиками для нормализации сложившейся ситуации», — приводит слова представителя красно-белых Sport24.

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