СМИ: Орешкин не влиял на решение вернуть Гончаренко в ЦСКА

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Председатель совета директоров московского ЦСКА Максим Орешкин не влиял на процесс принятия решения по главному тренеру, сообщает Sport24.

По информации издания, функционер не занимается спортивными вопросами.

В СМИ сообщалось, что за возвращение Виктора Гончаренко выступил новый председатель совета директоров армейцев, а не президент команды Евгений Гинер.

Главный тренер ЦСКА улетел на родину после поражения армейцев в матче 23-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита» (0:4). Также Гончаренко написал заявление об отставке. Позже клуб заявил о возвращении тренера к работе.

Специалист возглавил армейскую команду в 2016 году. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России, а также дважды становилась серебряным призером чемпионата страны.

После 24-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее белорусский специалист рассказал об атмосфере в команде перед матчем 25-го тура чемпионата России против столичного «Спартака».