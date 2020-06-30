Призерка ОИ-2018 по шорт-треку находится в критическом состоянии

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2018 года по шорт-треку в эстафете Лара ван Рейвен находится в критическом состоянии. Об этом сообщает AD.nl.

По информации источника, спортсменка попала в реанимацию после того, как во время тренировочных сборов, проходящих во Франции, в ее организме произошли изменения в работе иммунной системы.

На прошлых выходных состояние ван Рейвен резко ухудшилось, положение 27-летней норвежки остается стабильно критическим.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Ливерпуля» Андре Уиздом подвергся жестокому нападению.