Бывшего защитника «Ливерпуля» ударили ножом и ограбили

Бывший защитник «Ливерпуля» Андре Уиздом подвергся жестокому нападению. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, грабитель застал игрока линии обороны «Дерби Каунти» при выходе из автомобиля, после чего нанес ему удар ножом и похитил ценные вещи, после чего скрылся с места происшествия.

После чего Уиздом был оперативно доставлен в больницу, где в данный момент он находится в стабильном состоянии.

Напомним, что британец защищал цвета «Ливерпуля» с 2008 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нацелился на защитника «Борнмута» Натана Аке.