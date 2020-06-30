«Ростов» заинтересовался шведом с русскими корнями

«Ростов» заинтересовался нападающим дрезденского «Динамо» Александрером Йеремейеффом. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, донской клуб является одним из претендентов на 26-летнего форварда, наряду с нидерландским «Твенте» и «Халл Сити».

Отмечается, что у Йеремейеффа есть русские корни по отцовской линии.

В нынешнем сезоне второй Бундеслиги скандинав провел 23 игры и оформил на свой лицевой счет четыре забитых мяча.

Ранее сообщалось, что капитан грозненского «Ахмата» Ризван Уциев выбыл до конца текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).