Наставник «Атлетико» Симеоне отказался говорить о проблемах «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отказался говорить о проблемах «Барселоны» перед матчем 33-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает Marca.

По его словам, он не может комментировать атмосферу в других раздевалках, так как целиком и полностью отвечает лишь за свой коллектив.

Аргентинский специалист отметил, что самое главное в данный момент — помочь игрокам справиться с психологическим давлением, а также проявлять к ним заботу.

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