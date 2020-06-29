Олейник подписал новое соглашение с UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник заключил новое соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал сам боец. Согласно его словам, новый контракт подписан на улучшенных условиях.

«Условия немножко лучше. Ждем боя 8 августа, там яснее будет. Контракт на него ориентирован», — заявил 43-летний спортсмен.

8 августа Олейник должен провести поединок против американского бойца Деррика Льюиса в США. Стоит отметить, что в ММА россиянин выступает с 1996 года.

Ранее сообщалось, что боец UFC Волков надеется 29 июня прилететь в Москву.