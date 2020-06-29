Хоккеист «Авангарда» Дедунов высказался о проблемах с ареной клуба

Хоккеист омского «Авангарда» Павел Дедунов высказался о том, что из-за проблем с домашней ареной «ястребы» проводят свои матчи в подмосковной Балашихе, передают «Хабаровские вести».

«Тут главные пострадавшие, конечно, болельщики. Я даже не могу себе представить то состояние, когда узнаешь, что команда, за которую ты болеешь, вынуждена по независящим от нее причинам искать новую арену. Очень тяжело найти верные слова для своих болельщиков. Но руководство идет правильным путем, и очень надеюсь, что в 2022 году «Авангард» вернется в родной город. Кстати, представление команды перед новым сезоном было именно в Омске, куда мы летали на три дня», — сказал Дедунов.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Ранее Дедунов рассказал о том, как проводил время на карантине.