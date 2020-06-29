Карпов — о расизме: начался полный период маразма

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомменитровал информацию о том, что Австралийская радиовещательная корпорация посчитала шахматы расистской игрой, передает «Российская газета».

Вывод основан на ответах игроков, которым задавали вопрос: «Являются ли шахматы расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми?».

«Начался какой-то полный период маразма. Ну при чем здесь шахматы с многовековой славной историей?» — сказал Карпов.



Ранее российский гроссмейстер Даниил Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам.