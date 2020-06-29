Хоккеист «Авангарда» Дедунов рассказал о том, как проводил время на карантине

Хоккеист омского «Авангарда» Павел Дедунов рассказал о том, как проводил время на карантине, передают «Хабаровские вести».

Во время карантина спортсмен находился в Хабаровске.

«Выезжали за город, отдыхали на базах вдали от цивилизации. На рыбалку ездили. Примерно семьдесят процентов пойманной рыбы отпустили, остальную съели. Если ловился представитель Красной книги вроде тайменя, то вообще без вопросов. По аухе я так и не понял до сих пор --краснокнижная она еще или уже нет, но ни одной так и не поймали», — рассказал Дедунов.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был прекращен досрочно из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что «Авангард» начнет готовиться к сезону в Балашихе.