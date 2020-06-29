Хави: я хочу возглавить «Барселону»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Хави рассказал о том, что хочет возглавить сине-гранатовых, передает Onda Cero.

«Моя самая большая мечта — стать главным тренером «Барселоны» и добиться с командой успеха. Я и мой тренерский штаб готовимся к этому», — сказал Хави.

Напомним, экс-футболист выступал за каталонский клуб с 1998 по 2015 год. Он восемь раз выигрывал чемпионат Испании.

Сейчас специалист возглавляет катарский «Аль-Садд».



Ранее у футболистов «Барселоны» произошел конфликт с наставником Кике Сетьеном после матча чемпионата Испании против «Сельты».