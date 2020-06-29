Хави: я хочу возглавить «Барселону»
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Экс-футболист каталонской «Барселоны» Хави рассказал о том, что хочет возглавить сине-гранатовых, передает Onda Cero.
«Моя самая большая мечта — стать главным тренером «Барселоны» и добиться с командой успеха. Я и мой тренерский штаб готовимся к этому», — сказал Хави.
Напомним, экс-футболист выступал за каталонский клуб с 1998 по 2015 год. Он восемь раз выигрывал чемпионат Испании.
Сейчас специалист возглавляет катарский «Аль-Садд».
Ранее у футболистов «Барселоны» произошел конфликт с наставником Кике Сетьеном после матча чемпионата Испании против «Сельты».