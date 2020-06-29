Джокович отреагировал на жесткую критику в свой адрес

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о потоке критики, вызванной организацией сербским теннисистом выставочного турнира Adria Tour.

Впоследствии данное соревнование стало очагом COVID-19. Турнир не был доигран, а коронавирус выявили у Григора Димитрова, Борны Чорича, самого Джоковича и других участников Adria Tour.

«Корабль не тонет, когда он в воде... Он тонет, когда вода в нем. Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас», — написал серб в одной из «сториз» в Instagram.

Незадолго до этого неизвестные написали пожелание смерти прославленному теннисисту на одной из улиц в городе Сплит.

Ранее Кузнецова выразила надежду, что теннисных турниров в августе не будет.