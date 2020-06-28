Радимов — о Талалаеве: предавший раз — обязательно предаст еще

Наставник петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов высказался о возможном назначении Андрея Талалаева на пост тренера самарских «Крыльев Советов».

«Есть такие, как Талалаев, бросивший в тяжелый момент «Химки». А есть такие, как Сергей Юран, вытащивший «Химки» после этого беглеца, получивший путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и полуфинал Олимп — Кубка России. А теперь разговоры про Талалаева и «Крылья Советов». Ну понятно же, что он кинет и их! Предавший раз, обязательно предаст еще», — написал Радимов в Twitter.

В текущем сезоне РПЛ самарский клуб занимает 16 место, набрав 24 очка.



Ранее Радимов осудил игроков «Сочи» за тотальный разгром юношей «Ростова».