Радимов — о Талалаеве: предавший раз — обязательно предаст еще
Наставник петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов высказался о возможном назначении Андрея Талалаева на пост тренера самарских «Крыльев Советов».
«Есть такие, как Талалаев, бросивший в тяжелый момент «Химки». А есть такие, как Сергей Юран, вытащивший «Химки» после этого беглеца, получивший путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и полуфинал Олимп — Кубка России. А теперь разговоры про Талалаева и «Крылья Советов». Ну понятно же, что он кинет и их! Предавший раз, обязательно предаст еще», — написал Радимов в Twitter.
В текущем сезоне РПЛ самарский клуб занимает 16 место, набрав 24 очка.
Ранее Радимов осудил игроков «Сочи» за тотальный разгром юношей «Ростова».
Есть такие,как Талалаев, бросивший в тяжёлый момент Химки.А есть такие,как Юран, вытащивший Химки после этого беглеца и получивший путевку в РПЛ и полуфинал Кубка.А теперь разговоры про Талалаева и Крылья...Ну понятно ж,что он кинет и их!Предавший раз - обязательно предаст ещё !— Владислав Радимов (@radimov02) June 28, 2020