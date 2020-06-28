ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко

Московский ЦСКА объявил о возвращении главного тренера Виктора Гончаренко.

«Главный тренер ЦСКА, который не готовил команду к «Динамо» в связи с плохим самочувствием, приступил к исполнению своих обязанностей», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

Отмечается, что белорусский тренер уже провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках.

Главный тренер ЦСКА улетел на родину после поражения армейцев в матче 23-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита» (0:4). Также Гончаренко написал заявление об отставке.

Специалист возглавил армейский клуб в 2016 году. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России, а также дважды становилась серебряным призером чемпионата страны.

После 24-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Гончаренко присутствовал на матче 24-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА.