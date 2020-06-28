Порье победил Хукера в главном бою UFC Вегас 4

Американец Дастин Порье одержал победу над австралийцем Дэном Хукером в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Вегас 4.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX, продлился все пять раундов и завершился победой представителя США единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:46.

Для Порье эта победа стала 26-й в карьере. Также на его счету шесть поражений. В активе Хукера 20 побед и девять поражений.

Следующий турнир промоушена UFC 251 пройдет в ночь на 13 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от поединка Порье и Хукера.