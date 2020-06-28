Задержанных фанатов «Спартака» оштрафовали на 5 тысяч руб.
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Задержанных фанатов московского «Спартака» оштрафовали на пять тысяч рублей. Об этом сообщает «СЭ».
По словам Амира «Профессора» Хуслютдинова, сотрудники правоохранительных органов совершили мероприятия по пресечению противоправных действий из-за его гражданской позиции, заключающейся в том, что фанатов, провожавших команду на матч с тульским «Арсеналом», не следует подвергать уголовному преследованию.
По официальной информации, на него был составлен протокол о нарушении правил торговли.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал причину, из-за которой столичный «Спартак» не смог обыграть «Уфу».