Задержанных фанатов «Спартака» оштрафовали на 5 тысяч руб.

Задержанных фанатов московского «Спартака» оштрафовали на пять тысяч рублей. Об этом сообщает «СЭ».

По словам Амира «Профессора» Хуслютдинова, сотрудники правоохранительных органов совершили мероприятия по пресечению противоправных действий из-за его гражданской позиции, заключающейся в том, что фанатов, провожавших команду на матч с тульским «Арсеналом», не следует подвергать уголовному преследованию.

По официальной информации, на него был составлен протокол о нарушении правил торговли.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал причину, из-за которой столичный «Спартак» не смог обыграть «Уфу».