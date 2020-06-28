«Вердер» отправил шесть мячей в ворота «Кельна»

В матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу бременский «Вердер» оказался сильнее «Кельна».

Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джошуа Сарджент, Дэви Классен, Никлас Фуллкруг, Милот Рашица и Юя Осако, оформивший на свой лицевой счет дубль.

У проигравшей команды единственный гол забил Доминик Дрекслер.

После этой игры бременский клуб набрал 31 очко и закрепился на 16-ой позиции в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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