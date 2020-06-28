«Шальке-04» со счетом 0:4 проиграл «Фрайбургу»

В матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу «Фрайбург» оказался сильнее гельзенкирхенского «Шальке-04».

Встреча прошла в Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лукас Холер, Жонатан Шмид и Джанлука Вальдшмидт, оформивший дубль на свой лицевой счет.

После этой игры «Фрайбург» набрал 48 очков и закрепился на восьмой позиции в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

«Шахтеры» завершили сезон на 12-ой строчке с 39-ю очками.

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