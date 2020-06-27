Стали известны составы на матч «Динамо» — ЦСКА
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — ЦСКА.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Карапузов, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Плиев, Шунич, Евгеньев, Соснин, Школик, Рауш, Данилин, Хильемарк, Комличенко, Филипп.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Дивеев, Щенников, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Васин, Гогуа, Кучаев, Бистрович, Бийол, Елеев, Тикнизян.
Игра начнется в 19.00. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» выйдет на дерби с ЦСКА основой.