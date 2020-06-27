Гамула: Гончаренко неправильно себя повел

Известный тренер Игорь Гамула прокомментировал отъезд наставника московского ЦСКА Виктора Гончаренко в Белоруссию после матча с петербургским «Зенитом», передает РИА «Новости».

«Армейцы» уступили со счетом 0:4. Белорусский специалист не оповестил руководство о своем отъезде.

«Он неправильно себя повел, конечно. Тренер всегда должен держать удар, не надо никуда уезжать, даже если хочешь уйти. Объяснись с руководством, объяснись с командой. Наверное, он решил уйти из ЦСКА, раз так поступил. Команда уже тренируется под руководством Сергея Овчинникова», — сказал Гамула.



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