Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Полиция задержала фанатов московского «Спартака» перед игрой с «Уфой» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Fanat1k.ru.

По информации источника, силами правопорядка были доставлены в отделение Михаил «Департант» и Амир «Профессор» Хустлютдинов.

Напомним, что перед матчем 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» активная группа болельщиков «Спартака» устроила акцию в поддержку футбольного клуба, после которой были задержаны около 70 человек. Некоторым угрожали реальными тюремными сроками, ссылаясь на 213 статью УК РФ.

Ранее сообщалось, что агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга прокомментировал интерес к российскому форварду из Германии.