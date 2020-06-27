Стоичков оскорбил экс-наставника «Барселоны» Ван Гала

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков оскорбил экс-наставника сине-гранатовых Луи Ван Гала. Об этом сообщает Daily Mail.

По его мнению, многие выдающиеся футболисты пострадали из-за его глупых действий.

В качестве примера болгарин привел Рикельме, которому не удалось добиться успеха в стане каталонцев по причине недопонимая голландцем нюансов тренировочного процесса.

«Почему у Рикельме не получилось в «Барселоне»? Потому что его тренировал такой *****, как Ван Гал. Это очевидно, разве нет?» — сказал Стоичков.

Ранее сообщалось, что «Барселона» следит за защитником туринского «Ювентуса» Маттиа Де Шильо.