Легенда «МЮ» распродает свои награды на аукционе, чтобы выжить

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Норман Уайтсайд принял решение продать свои награды на аукционе. Об этом сообщает The Sun.

В настоящее время в качестве лотов предложены медаль за победу в Кубке Англии 1985 года, а также различные памятные вещи.

«Я получаю небольшую пенсию, но мы и не зарабатывали много до Премьер-Лиги.

«Я хочу увеличить свои накопления. Кроме того, я подумал, что было бы неплохо, если бы у болельщиков был шанс заполучить что-либо из коллекции», — заявил Уайтсайд.

Уайтсайд дебютировал в «Юнайтед» в возрасте всего 16 лет.

В 1982 году он побил рекорд Пеле, став самым молодым игроком, выступавшим на чемпионате мира, когда он выступал за Северную Ирландию в возрасте 17 лет и 41 дня.

Три года спустя он стал самым молодым капитаном «Юнайтед». Его карьера продолжалась всего девять лет, прежде чем он завершил карьеру из-за травмы.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил его не сравнивать с культовыми личностями в истории мерсисайдского клуба.