Полиция будет разгонять празднующих чемпионство «Ливерпуля» фанатов

Полиция Мерсисайда будет разгонять болельщиков «Ливерпуля», празднующих на улицах города чемпионство своей команды. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, эта мера является временной и сохранится до 28 июня. Власти города приняли такое решение из-за того, что фанаты «красных» уже вторую ночь подряд собираются у стадиона «Энфилд» и образуют толпу, в которой повышается риск заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что минувшим вечером силы правопорядка задержали около десяти человек, отмечающих триумф подопечных Юргена Клоппа, за неподобающее поведение.

Ранее сообщалось, что защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен посвятил чемпионский титул умершим фанатам команды.