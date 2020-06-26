Тарасова назвала лучшего тренера сезона

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фаворита в борьбе за награду лучшему тренеру сезона.

26 июня Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал шорт-лист наставников, претендующих на премию ISU Skating Awards. В список вошли Этери Тутберидзе, Рафаэль Арутюнян и Брайан Орсер.

«Тутберидзе выделяется тем, что она работала с новыми элементами для девочек. На награду претендуют еще два прекрасных, выдающихся тренера, но Тутберидзе сработала очень интересно и инновационно», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее специалист поделилась мнением об отсутствии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в шорт-листе премии.