Федун объяснил причину написания письма в МВД

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему обратился с письмом к первому заместителю министра внутренних дел России генерал-полковнику полиции Александру Горовому.

Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» болельщики красно-белых перекрыли проезжую часть, устроили файер-шоу и развернули баннеры перед автобусом с футболистами. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, дело возбуждено по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Функционер заявил, что написал письмо, потому что в нынешнем сезоне чемпионата России фанаты «Спартака» сталкивались с подобной ситуацией в Ростове и Санкт-Петербурге».

«Не хотелось бы думать, что в их отношении существует какая-то предвзятость», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Владелец «Спартака» выразил надежду на торжество здравого смысла и соответствие законодательству.

«Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи, тем более аналогичные акции прошли в других городах и вопросов не вызвали», — заключил Федун.

Ранее был опубликован текст письма владельца «Спартака».