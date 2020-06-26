Стала известна дата боя Хабиб — Гэтжи
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Стала известна дата боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
Напомним, в мае американец победил своего соотечественника Тони Фергюсона, получив временный пояс в легком весе. Он заработал право встретиться с Хабибом.
«Команда Хабиба, скоро на UFC 253», — сказал менеджер дагестанского спортсмена Али Абдель-Азиз.
Турнир UFC 253 состоится 19 сентября в Абу-Даби.
Ранее Гэтжи объяснил, почему не любит борьбу в боях.