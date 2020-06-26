Стала известна дата боя Хабиб — Гэтжи

Стала известна дата боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Напомним, в мае американец победил своего соотечественника Тони Фергюсона, получив временный пояс в легком весе. Он заработал право встретиться с Хабибом.

«Команда Хабиба, скоро на UFC 253», — сказал менеджер дагестанского спортсмена Али Абдель-Азиз.



Турнир UFC 253 состоится 19 сентября в Абу-Даби.



Ранее Гэтжи объяснил, почему не любит борьбу в боях.